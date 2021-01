Horacio Pancheri se hace un tatuaje por el gran amor que le tiene a Marimar Vega

Una de las parejas favoritas del medio son Marimar Vega y Horacio Pancheri, pues ahora que estuvimos en cuarentena el actor y la hermana de Zuria Vega fortalecieron su amor y se encuentran mejor que nunca.

Para hacerle honor a su novia, Pancheri decidió plasmar en su piel algo que recuerde para siempre a esa persona tan especial que le ha dado felicidad y que lo ha hecho crecer en todos los aspectos. A finales del año pasado, durante una entrevista, el argentino aseguró que le encantaría hacerse un tatuaje de su actual novia. «Sus ojos, su cuerpo, me los tatuaría. Claro, ¿por qué no? Me encantan los tatuajes, quién dice que el día de mañana me tatúe su nombre, estoy muy enamorado».

Ahora todo indica que el guapo modelo cumplió su palabra y se tatuó China, en referencia a Marimar, y Chata, para hacerle honor a la perrita de la actriz.

Con una tipografía muy fina, Pancheri demostró una vez más el gran amor que le tiene a Marimar y que, literal, ha marcado su vida para siempre.