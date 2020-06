Hugo López-Gatell: Pandemia podría durar entre 2 y 3 años

En conferencia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la pandemia del Covid-19 podría durar entre dos y tres años en todo el mundo.

Fue durante la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que el subsecretario aseguró que este panorama orillará a todos a aprender a vivir y adaptarse ante esta situación, en la que es difícil eliminar el virus, pero no prevenir el contagio: «La nueva normalidad lo que implica es vivir en una situación en donde no podemos eliminar un roesgo de manera absoluta, no lo podemos eliminar del planeta pero sí podemos integrarnos a vivir en sociedad en las actividades que son indispensables para la vida humana… Hay cambios de prácticas, prácticas de vida diaria, que nos permiten disminuir la probabilidad de ser contagiados», aseguró.

Así mismo, invitó a toda la población a seguir manteniendo distancia física con otros y respetar las medidas de higiene: «No podemos estar tan cercanos, por la forma de transmisión de este virus es a través de las gotas y gotas pequeñas que todos producimos al hablar, al gritar, al cantar, toser, estornudar, por eso es una medida muy importante… Y la segunda es el lavado de manos con agua y jabón. Si no está disponible el agua y jabón, puede usarse alcohol en gel o en solución concentración de 70 por ciento para desinfectar las manos y evitar que a través de las manos nos contagiemos por tocarnos los ojos, la nariz, la boca y llevar el virus a nuestro organismo», explicó.

Por ahora, el semáforo de contagios se encuentra en naranja, por lo que esta semana se reanudarán algunas actividades y reabrirán comercios. Sin embargo, esto no significa que la cuarentena ha terminado, pues debemos continuar en casa para evitar un nuevo brote.

