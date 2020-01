Ideas de outfits para llevar botas altas

Domina la pasarela de asfalto con unas botas altas

This boots are made for walking…

Conquista el street style con un par botas; olvídate de las clásicas botas negras, ahora atrévete a llevarlas en colores más dramáticos como el rojo, classic blue, amarillas y, por qué no, también doradas.

El invierno está hecho para llevar las over the knee boots, o botas altas, la única regla para que luzcas ultra trendy es que las lleves de diferentes colores para resaltar tu outfit. Este estilo siempre será el protagonista de tu look, así que asegúrate de combinarlo con las prendas adecuadas.

Éstas son algunas ideas súper cool para llevarlas y triunfar como fashionista:

Glam look

Ideal para una street styler que le encanta vestirse con mucho color y combinar sin miedo los diferentes tonos.

Boho classy

El classic blue no debe faltar en tu outfit este 2020.

Sofisticado

Las botas rojas son perfectas para esta temporada; combínalas con negro para lograr un look elegante.

Look setentero

Un par de botas blancas de piel con un vestido recto siempre será una increíble opción.

Todos los looks los puedes llevar de noche o día, si quieres llevar vestidos cortos y mini faldas en temporada de frío, no dudes en ponerte unas medias. También puedes usar faldas largas para verte más alta.

¿Cuál es tu look perfecto?