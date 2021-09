¡Inés Gómez Mont rompe el silencio! Asegura que demostrará su inocencia

El pasado 10 de septiembre, a través de varios medios se dio a conocer la noticia de una supuesta orden de aprehensión girada en contra de Inés Gómez Mont.

Dos semanas después la guapa conductora rompe el silencio sobre los delitos por los que se le acusa y lanza a través de sus redes sociales un comunicado.

La guapa conductora asegura que no cometió ningún delito y que ni siquiera ha visto la cantidad de dinero por el que se le imputa.

«Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado».

También expresó su temor a lo que pueda pasar, pues comenta que ha sido advertida de otros casos fabricados en su contra, mientras tanto ella se encuentra ocupada en su defensa como ella misma lo escribió:

«Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso».

Las muestras de cariño hacia Gómez Mont

De antemano, Inés Gómez Mont agradeció todas las muestras de cariño que ella y su familia han recibido:

«A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. GRACIAS».

Este caso sin duda ha sacudido al medio del espectáculo, y las muestras de cariño entres sus compañeros y amigos en dicha publicación no se hicieron esperar.

Como el caso de los conductores del programa Hoy, Galilea Montijo y Raúl “El Negro” Araiza, quienes reiteraron su apoyo y la incitaron a mantener la calma ante la compleja situación legal que enfrenta.

A esta lista de famosos se sumaron Sandra Echeverría, Lucía Méndez, Ana Gabriel, Mariana Ochoa, Tatiana y Maribel Guardia, entre otra docena de artistas.

Ciertamente el rumbo del caso aún es incierto para la conductora de televisión y podría pasar mucho tiempo hasta que podamos conocer el dictamen, mientras tanto sus compañeros y amigos la acompañan en este momento de dificultad.