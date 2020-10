Internet exige justicia para Bruno, un perrito que fue abandonado en Cozumel y perdió la vida

Cada semana encontramos noticias que nos rompen el corazón, tal es el caso de Bruno, un pequeño perrito que fue encontrado en medio de la selva con las patitas amarradas en una cubeta para que quedara por completo inmóvil y no pudiera huir ni comer.

El pasado 4 de octubre, unos ciclistas de TortugaBike encontraron al pobre animalito, lo rescataron y lo publicaron en redes sociales, «Una rodada es divertida hasta que nos topamos con estas imágenes, afortunadamente pudimos rescatarlo y sacarlo del lugar. Actualmente se encuentra con el veterinario. Amigos ciclistas, atentos en las brechas, no sabemos con qué nos podemos topar”, informaron los deportistas.



Y aunque pudieron rescatar al pobre de Bruno, lamentablemente las heridas eran tan graves que el can no sobrevivió. así que una mujer llamada Helen Castillo denunció los hechos en Change.org para pedir justicia por el lomito y por todos aquellos seres que sufren de maltrato animal, pues al final del día nadie merece sufrir y morir de una manera tan brutal y cruel. Aquí puedes leer la petición.

Ahora, cientos de internautas han mostrado tanto su indignación en Twitter que hasta se hizo viral:

Él era Bruno, un perrito que fue hallado dentro de una cubeta, envuelto en una bolsa de plástico y amarrado del hocico. Un grupo de ciclistas en Cozumel lo rescató, hicieron todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió. 🥺

EL TT JUSTICIA PARA BRUNO ME REVUELVE EL ESTÓMAGO Y SE ME HACE PEDAZOS EL CORAZÓN DEL CORAJE Y TRISTEZA. NOS ODIO COMO HUMANIDAD☹️ NO MERECEMOS COMPARTIR ESTE MUNDO CON LOS ANIMALES.

