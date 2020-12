Investigadores descubren medicamento que suprime la transmisión de Covid-19

Científicos de Estados Unidos del Instituto de Ciencias Biomédicas descubren un medicamento antiviral llamado Molnupiravir, que suprime por completo la transmisión del virus SARS-CoV-2, el cual es el causante del Covid-19.

«Ésta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2″, mencionó Richard Plemper, encargado de dicho estudio.

“Observamos desde el principio que MK-4482 / EIDD-2801 tiene una actividad de amplio espectro contra los virus de ARN respiratorios y que el tratamiento oral de los animales infectados con el fármaco reduce la cantidad de partículas virales eliminadas en varios órdenes de magnitud, reduciendo drásticamente la transmisión. Estas propiedades hicieron de MK-4482 / EIDD-2801 un poderoso candidato para el control farmacológico del COVID-19”.

Researchers in the Institute for Biomedical Sciences at Georgia State have discovered that the transmission of SARS-CoV-2 can be completely suppressed within 24 hours of treatment with a new antiviral drug. @GSU_Research That’s research #TheStateWayhttps://t.co/ZthbfAHbtt

