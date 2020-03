Irina Baeva reveló que sufre de discriminación por ser rubia de ojos azules

La rusa sufre de ataques constantes por su físico…

Aunque tiene una carrera muy exitosa, al parecer no todo ha sido miel sobre hojuelas para Irina Baeva, pues en varias ocasiones la rubia ha sufrido discriminación debido a que su físico no es favorecedor en México. Recientemente la protagonista de «El Dragón: El regreso de un guerrero», dijo que los organizadores de un evento del Día de la Mujer cancelaron su participación debido a que no ha sido bien aceptada en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video donde un conductor declara que ella no va dentro del estereotipo que cambia al mundo. «Irina dentro de esta sociedad es una rubia, físicamente muy atractiva, de ojos azules. Ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres, y no tiene nada que ver con su historia…”, mencionó.

“Exactamente éste es el tipo de prejuicios que debemos romper y que tanto nos limitan como sociedad. Resulta que si eres rubia y de ojos azules no puedes ser una mujer empoderada porque no te ha tocado sufrir. 🤷🏼‍♀ Ustedes qué opinan? #ArribaEva”, escribió la rusa.

De esta manera, Irina Baeva dejó ver ante el mundo que no sólo la atacan por su relación con Gabriel Soto, sino también por ser una mujer muy diferente físicamente a las mexicanas.