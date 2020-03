Itziar Ituño de «La casa de papel» confirma que tiene coronavirus

Los fans de la exitosa serie lamentaron la noticia.

El Covid-19 continúa haciendo de las suyas y varios miembros del medio artístico a nivel mundial ya están padeciendo las consecuencias. Esta vez, la actriz Itziar Ituño anunció que ha adquirido el virus.

Se trata de la intérprete de la inspectora «Raquel Murillo, una de las protagonistas de «La casa de Papel», quien a través de redes sociales compartió que desde el viernes pasado presentaba tos seca y fiebre, para finalmente someterse a las pruebas y dar positivo: «Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil», explicó la actriz de 45 años.

Junto con el mensaje, compartió una imagen en la que se le ve recostada en su cama y recuperándose. Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en desearle lo mejor: «Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá», escribió en la imagen que te mostramos a continuación.

Por si fuera poco, envió un mensaje para quienes aún no están tomando medidas ante esta pandemia mundial: «Esto no es una tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera; hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común».

Sin duda, Itziar es una de las actrices favoritas del momento y esperamos que muy pronto se recupere al cien, para que continúe deleitándonos con su personaje en «La casa de papel».

Y tú, ¿qué estás haciendo para evitar el contagio?