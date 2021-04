¡Jamie Dornan sin camiseta! El guapo actor apareció en un video musical muy sexy

El actor de 38 años se quitó la camisa en el video musical oficial de Edgar’s Prayer que fue lanzado en la cuenta oficial de YouTube de Lionsgate Movies el jueves pasado. La canción fue tomada de la película de comedia Barb And Star Go To Vista Del Mar, en la que se ve al actor junto a Kristen Wiig y Annie Mumolo.

En el video, el personaje de Dornan pasa una tarde llena de energía en la playa mientras se desborda después de llegar a una encrucijada sobre lo que quiere hacer con su vida.

Al comienzo del video se vio al personaje de Dornan, Edgar, colgado y cayendo exasperadamente sobre una cama mientras miraba a lo lejos.

De repente se vuelve hacia la cámara y ofrece las primeras líneas de la canción, donde expresa que siente como si su ‘sangre estuviera en una sartén en una estufa y me estuviera calentando al máximo’.

Edgar luego se levanta de la cama y procede a correr en una playa donde pasa frente a varios espectadores y proclama con humor que es un ‘hombre frustrado’.

Después de terminar su sesión de carrera, el personaje de Dornan se sentó y pateó la arena en un esfuerzo por «comprender todo este fuego que arde dentro de mí».

Luego, el actor volvió a caminar mientras cantaba el primer estribillo de la canción y le hizo una pregunta a una gaviota cercana, preguntando: «¿Estoy en el cielo o estoy en el infierno?».

Edgar comenzó a realizar varios saltos y saltos frente a un dúo de bañistas bañados por el sol, que parecían no verse afectados por la destreza atlética del confuso personaje.

El personaje comenzó a girar en su lugar ‘como una bailarina bebé’ antes de ganar velocidad rápidamente y perforar un agujero en la arena.

La agitación emocional de Dornan hizo que comenzara a trepar a una palmera cercana mientras cantaba que se sentía «como un gato subido a una palmera que ha decidido subir a una palmera».

Después de completar el segundo coro, Edgar comenzó a vocalizar contra un delicado solo de piano antes de que un cantante de respaldo entrara a cuadro y comenzara a cantar con él. Después de proclamar su amor por el villano de la película, interpretado por Kristen Wiig, se rasga la camisa y se dirige a las olas, donde canta el coro final de la canción con el otro cantante.

Al final del video el personaje cae de rodillas en el agua y concluye que está «en el infierno'».

Poco después del estreno de la película en febrero, Dornan habló con Uproxx y le dio al medio de comunicación su opinión sobre cómo encajaba la escena en Barb And Star Go To Vista Del Mar.

«Aunque es tan ridículo lo que está sucediendo, es una forma muy extraña de pedir algo o buscar respuestas. Es tan tonto, pero tenía sentido en todo este mundo de tonterías en el que nos encontramos», dijo.

El actor también señaló que la escena sirvió como aviso a la audiencia de que la película comenzaba a ahondar más en el absurdo.

«Definitivamente es complicado, pero siento que esta oración casi funciona como un catalizador de, oh, ahora se va a poner realmente extraño. De la mejor manera, marca la pauta», remarcó.

Dornan concluyó que, aunque sus hijos disfrutan viendo el número de canción y baile, siempre se le recuerda el esfuerzo físico que puso en la escena. «Puedo verlo con los niños, pero no puedo verlo sin recordar lo ardiente que estaba la arena en ese momento y lo sudoroso que estaba en ese momento».

Te dejamos un adelanto del video: