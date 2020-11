Jason Momoa reveló la difícil situación económica que vivió después de «Game of Thrones»

No importa si eres o no fan de «Game of Thrones», lo que sí es un hecho es que todos recordamos a Jason Momoa como Khal Drogo.

Y aunque su breve participación tuvo muy buenas críticas, después de que mataron a este personaje de HBO en 2011, el actor y su familia la pasaron muy mal porque él no podía conseguir trabajo. Durante una entrevista con InStyle, el hawaiano confesó con toda la sinceridad lo duro que fue: “Estábamos muriéndonos de hambre después de ‘Game of Thrones’. No pude conseguir trabajo. Es muy desafiante cuando tienes bebés y estás completamente endeudado».

Por fortuna en 2016 el actor consiguió el papel de Aquaman y las cosas cambiaron por completo para él, su esposa Lisa Bonet y sus dos hijos, Nakoa-Wolf, de 11 años, y Lola Iolani, de 13. La película de superhéroes de DC recaudó más de mil millones de dólares en taquilla, lo que lo convirtió en uno de los actores más cotizados y ahora lo vemos en muchos papeles que nos divierten y roban suspiros.

Y aunque fueron años duros para pagar las deudas y su casa en Topanga Canyon, la perseverancia y su talento hicieron que Momoa ahora sea uno de los actores más populares de Hollywood.