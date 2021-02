Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet fueron vistos besándose en el set de «Don’t Look Up»

Jennifer Lawrence ha estado ocupada filmando una nueva película de Netflix titulada ‘Don’t Look Up’. Lawrence comparte la pantalla con un elenco de estrellas, entre ellos, Leonardo DiCaprio , Ariana Grande , Meryl Streep , Timothée Chalamet y Jonah Hill. Esta película trata sobre dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un asteroide que destruirá la Tierra, según Entertainment Weekly.

El lunes aparecieron fotos de Lawrence y Chalamet, quienes se convirtieron en nombres familiares después de su debut en la película de 2017 «Call Me by Your Name», compartiendo un beso apasionado. Esta vez fueron vistos besándose en el set de «Don’t Look Up».

En las fotos, Lawrence tiene el pelo rojo con flequillo contundente y lleva un abrigo con estampado de leopardo. Parece estar acostada encima de Chalamet, que lleva un abrigo verde y una gorra de béisbol al revés.

Sin embargo, hasta ahora las múltiples escenas, en diferentes ángulos, responden sólo al set de grabación en el que esta pareja trabaja intensamente con el fin de avanzar en esta historia de Netflix que aún no tiene fecha de estreno y que ha generado tantas expectativas. Los seguidores de estas dos estrellas han sido implacables en sus comentarios y memes.

Si cuando te besan terminas como Timothée Chalamet en la última foto, ahí es.#JenniferLawrence y #TimothéeChalamet en la filmación de ‘Don´t look up’, nueva cinta de Adam McKay para la plataforma #Netflix.#DontLookUp pic.twitter.com/5X4kBw5WFA — Outstanding (@Outstandingmx) February 10, 2021

Con esto se confirma que esta pareja dará mucho de qué hablar tras esta producción, una de las más ambiciosas de esta plataforma de streaming.