Kamala Harris visitará México en junio

Esta mañana Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México los primeros días de junio. “Creo el 8 de junio, pasando las elecciones”.

Desde la semana pasada habían crecido los rumores de que Kamala Harris visitaría México, pero aún no había nada confirmado hasta hoy que se dio el anuncio oficial en la mañanera, en donde además el presidente de México mencionó que el viernes tendrá una llamada con Kamala para hablar sobre temas de migración y discutir propuestas.

El político anticipó que la propuesta es que programas como ‘Sembrando Vida’ y ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ se amplíen a países de Centroamérica.

Por su parte, Kamala Harris aún no ha dicho nada respecto a su visita a nuestro país o la fecha exacta en la que vendrá. De lo que sí ha hablado es del accidente en la Línea 12 del Metro de la CDMX. La noche de ayer, la vicepresidenta emitió su pésame para las víctimas a través de su cuenta de Twitter.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured.

“Anoche, un puente ferroviario se derrumbó en la Ciudad de México. Estados Unidos ofrece nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de los fallecidos, y deseamos una pronta y completa recuperación de aquellos que resultaron heridos”.

El mensaje de Kamala se suma al del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien manifestó su apoyo a las víctimas del accidente en México a primera hora del 4 de mayo, unas horas después del trágico accidente.

Canada is standing with – and thinking of – the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2021