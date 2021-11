Kanye West dispuesto a recuperar a su familia con Kim Kardashian

Al parecer el rapero Kanye West todavía no está al tanto de que su ex esposa Kim Kardashian tiene una relación con el comediante Pete Davidson, y si lo está, parece no importarle en lo más mínimo.

Incluso hará lo posible por recuperar la familia que tenía con la celebridad, así lo dejó saber el día de ayer, miércoles 24 de noviembre,mientras visitaba la Misión de Los Ángeles, donde pronunció un apasionado discurso sobre la importancia de estar con sus seres queridos.

«Ahora es el momento de restaurar a las familias este Día de Acción de Gracias. Se trata de restaurar a la familia», compartió.

«Esta mañana me sentí muy bendecido por despertarme, hacer ejercicio y poder conducir hasta mi casa y ver a mi esposa ya mis hijos».

Pero la cosa no quedó ahí, Kanye West se detuvo a reafirmar lo que todos los presentes creyeron que se trataba de una equivocación:

«Eso es correcto. Dije que mi esposa y mis hijos, y quiero que todos oren por mi familia».

Kanye West admite sus errores

Una de los diversos motivos por los que la pareja terminó fue por los continuos comentarios con detalles íntimos que hizo Kanye West en público acerca de su relación con Kim, incluso llegando a admitir que pensó en no tener a su primogénita con la celebrity.

«He cometido errores. He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo, pero ahora mismo, por la razón que sea, no sabía que iba a estar frente a esto, pero estoy aquí para cambiar la narrativa «.

¿Será que este es su primer paso para recuperar el puesto que vio perdido y ocupado por el comediante Pete Davidson? Ahora todo el juego está dentro de la cancha de Kim Kardashian.