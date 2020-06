Karla Souza presenta a su bebé recién nacido: Luka

A unos días de haber dado a conocer que estaba embarazada por segunda ocasión, Karla Souza sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya se convirtió en mamá.

La revista People fue la encargada de publicar las primeras fotos, en las que la actriz aparece con bebé, lo cual fue confirmado horas más tarde por ella en sus redes sociales: “Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en que mundo quiero ver a mis hijos crecer. Veo a Luka a los ojos y a Gianna como hermana mayor y me trae esperanza y también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka”, escribió.

De acuerdo con la publicación, el pequeño nació el pasado viernes 12 de junio en Los Ángeles, California, pesó 3,3 kilogramos y se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que Karla: “Luka fue recibido en casa por su hermana mayor de 2 años, Gianna, que ya está ocupada enseñándole las palabras de ‘Poco Loco’ de Coco”, agregó.

Por ahora, Karla se dedica a disfrutar de sus pequeños, mientras continúa la cuarentena.

¡Le deseamos muchas felicidades por esta gran noticia!