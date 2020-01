¡La hija de «Ross» y «Rachel» regresó a Central Perk! Checa cómo lo hizo

I’ll be there for you…!

Muchos de ustedes seguro recuerdan la famosa serie de los 90 Friends. Incluso algunos todavía la siguen viendo y la repiten unas 20 veces más, porque nunca es suficiente de ella.

Por eso mismo no podemos evitar sentir felicidad hablar de ella y de sus personajes, que sin duda marcaron nuestro corazón. Una de ellas fue la pequeña Emma, que como recordarás es la hija que Ross y Rachel tienen juntos.

Han pasado 17 años de ello y ahora Noelle Sheldon, quien dio vida a este personaje en su infancia, continúa en el mundo de la actuación y siguiendo los pasos que desde muy pequeña inició.

Y justamente para terminar el año, la actriz decidió recordar uno de los momentos más emblemáticos de la serie que ha marcado generaciones.

Resulta que la pequeña «Emma» compartió con sus seguidores una imagen donde se le ve tomando en una taza con el logo de la famosa cafetería y esa misma de fondo. Aunque está claro el photoshop, sus fanáticos se mostraron bastante felices y nostálgicos por el recuerdo.

Y es que no sólo estamos hablando del lugar o la imagen, sino también del título que con la que lo compartió.

«Recién desperté de la mejor siesta de todos los tiempos, feliz 2020!! (acá con mi pobre photoshop) Espero que todos tengan un año excelente con toda su familia, amigos y lleno de risas».

Para los que no son tan fanáticos o en este momento no lo recuerdan, no se preocupen, les refrescamos la memoria. Resulta que en la serie hay un capítulo titulado «The One With The Cake», en el que todos les graban un mensaje a Emma para su cumpleaños 18.

Chandler, no muy entusiasmado con eso, dice:

«Hola, Emma. Es el año 2020. ¿Aún sigues disfrutando de tu siesta?».

Por supuesto, esto dejó a más de una con la lagrimita en los ojos. Y es que para ser honestos, no creíamos que ese momento llegará tan pronto, y aunque el mensaje es para una Emma de 18, sin duda los 17 son un gran momento para recordarlo.

Actualmente la serie podría tener un regreso triunfal con su elenco original y, aunque aún no confirman si será en forma de serie o película, estará a cargo de HBO.

¿Les pareció emocionante el recuerdo?