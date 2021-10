La modelo Emily Ratajkowski denuncia acoso sexual por parte de Robin Thicke

“De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke”. Con esta fuerte pero contundente declaración la modelo Emily Ratajkowski denuncia acoso sexual por parte del cantante Robin Thicke.

Todo ocurrió en el set de grabación del video “Blurred lines” en el que ambos participaban con Pharrel Williams y del cual habla la madre primeriza en su libro “My body” que saldrá próximamente a la venta.

En la misma declaración, Emily de entonces 22 años, describió su impotencia al sentirse como un maniquí y como lamentablemente no supo reaccionar ante tal situación, en su mayoría debido a su corta edad.

“No tenía ningún poder real como la chica desnuda bailando en su video musical. No era más que el maniquí contratado”.

El testimonio

La acción dentro del set de grabación fue dirigida por Diane Martel, reconocida directora y coreógrafa de videos musicales, y es ella misma quién da veracidad a todo lo dicho por la modelo.

«Recuerdo el momento en que él la agarró de los senos. Uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella mientras ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn, ‘¿Qué carajo? ¡¡Qué estás haciendo, eso es todo !! ¡¡Se acabó el rodaje !! ‘».

Ambas coinciden en que el cantante Robin Thicke se encontraba ebrio y que dudan que lo hubiera hecho sobrio, sin embargo, ante que Emily Ratajkowski denuncia haber sufrido acoso, la directora le da completamente la razón y apoyo a la modelo.

Incluso aplaudió el profesionalismo de la bella modelo en uno de los párrafos del libro.

«Ella es realmente la estrella del video. Se está burlando de él y de la mirada masculina con su hermosa forma y su energía feroz. Es juguetona, no seductora. Y bastante divertida».

No es la primera vez que la modelo alza la voz

Aunque nos gustaría decir que se trató de un evento aislado, lo cierto es que la bella Emily ha levantado la voz en diversas ocasiones en cuestiones feministas, sobre todo en temas que atañen a su físico y como la han hecho sentir que no tiene control, ni derecho sobre el.

Por ejemplo, en 2020 la modelo levantó la voz cuando fue demandada por 150 mil dólares por publicar una fotografía de ella en sus redes sociales.

“Desde 2013, cuando aparecí en un video musical viral, los paparazzi han acechado afuera de la puerta de mi casa. Me he familiarizado más con verme a mí mismo a través de los lentes de los paparazzi que con mirarme en el espejo. Y he aprendido que mi imagen, mi reflejo, no es mío”.

Aunado a esta situación un galerista de renombre, imprimió una captura de pantalla de una fotografía que Emily publicó en sus redes sociales y la vendió por 80 mil dólares, mientras que ella apenas ganó unos 150 dólares por la sesión y algunos miles más cuando salió la publicación de las mismas en una revista de renombre.

Lamentamos mucho que Emily Ratajkowski haya tenido que lidiar con muchas situaciones incómodas, como la cosificación por parte de cantantes y galeristas, por el simple hecho de ser una mujer hermosa.

Por ahora, la modelo se encuentra enfocada en su vida personal y profesional, debutando como madre y consolidándose como una de las figuras más importantes dentro de la industria de la moda.

Estaremos pendientes de la publicación del libro de la modelo “My body”, en el que Emily Ratajkowski denuncia acoso sexual por parte de Robin Thicke.