La prueba de que Macarena Achaga y Juanpa Zurita tienen una relación

¡No podemos con la emoción! El amor está en el aire, ya que Maca y Juanpa Zurita han mantenido en secreto durante un tiempo su relación amorosa, pero con una foto la actriz ha confesado que está enamorada y el ganador de su corazón es el vlogger. ¡Situación que nos llena de felicidad!

Fue hace un par de semanas cuando ambos fueron a una aventura en el Pico de Orizaba, y aunque era todo muy sospechoso, no se tenían las pruebas de este romance, hasta que hoy Achaga publicó una espectacular fotografía en la que alguien la está tomando de la mano, y es nada más y nada menos que la mano de Juanpa.

View this post on Instagram A post shared by Macarena Achaga (@macabeso)

Maca escribió: «how could I ever ♥️ someone else», traducción al español es: cómo es que podría querer a alguien más. En la imagen es muy claro que se trata de Zurita, pues lleva el mismo brazalete y anillos en la siguiente foto que él publicó hace tiempo.

Aunque siempre nos dio la impresión de que había algo más entre ellos, hasta ahora lo hacen oficial. Inmediatamente después de la publicación de Achaga en la que aparecen sus manos unidas, fue el mismo Juanpa quien dio la exclusiva al postear una galería de imágenes con su familia y una hermosa fotografía en la que ambos están en la playa.

¡Muchas felicidades!