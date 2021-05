La respuesta de Andrea Meza a los haters que aún no aceptan que sea Miss Universo

Sin embargo, lejos de lo que se pudiera imaginar, la joven peruana acudió a su cuenta de Instagram para acallar a los inconformes a través de un mensaje dirigido nada menos que a su antigua contrincante, a quien le deseó lo mejor del mundo, acompañado de un emotivo video.

«No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, [email protected] merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos.»

Sin embargo, los comentarios siguen y recientemente en un live transmitido por Instagram en el que contestó varias preguntas de sus seguidores, Andrea llamó la atención cuando leyó y respondió el cuestionamiento que le hicieron sobre qué les contestaría a las personas que no están de acuerdo y que no superan que ella se haya coronado como Miss Universo, a lo que entre risas respondió: «Pues qué les digo, con esos comentarios no me van a quitar el título y tampoco me afectan ni me ponen triste.»