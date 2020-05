La tripulación de Qatar Airways llevará trajes completos contra el Covid-19

La aerolínea árabe está comenzando a tomar medidas para proteger a sus pasajeros y a la tripulación a bordo. Tanto el personal como las personas que viajen a través de Qatar Airways tendrán que llevar puesto el equipo de protección para reforzar las disposiciones sanitarias tras enfrentarnos a la pandemia más peligrosa que ha cobrado la muerte de miles de personas alrededor del mundo.

Aún así, la aerolínea no ha parado de volar, pues mientras el mundo se encontraba a salvo en sus casas, la compañía aérea se ha dedicado a transportar toneladas de materiales sanitarios a Madrid, Asia, Nueva Zelanda y Australia.

Qatar comenzó a retomar operaciones «normales» a partir del 20 de mayo con tres vuelos semanales por medio de su Airbus A350-900. Los vuelos han sido de Doha a Madrid, pero en esa ocasión la experiencia ha sido totalmente diferente.

Because your safety, health and wellbeing are our top priority, rest assured that we will continue to offer the highest standards of hygiene throughout your trip, whether it’s on the ground, or in the air. #TakingYouHome pic.twitter.com/WdJkqUW5rc

— Qatar Airways (@qatarairways) May 20, 2020