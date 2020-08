Lady Gaga se convertirá en una de las asesinas más famosas del mundo de la moda

View this post on Instagram

Most controversial faces of fashion, Pt2 [Gucci Black Widow’ Patrizia Reggiani ] Patrizia Reggiani was imprisoned in 1998 after being convicted of hiring a hitman to murder her ex-husband, Maurizio Gucci, after he left her for a younger woman. She was nicknamed Gucci’s ‘black widow’, despite consistently denying the charge but did admit the idea had crossed her mind. While in prison (she is now free), she rejected the offer of being released on parole in exchange for getting a job saying: «No, thank you; I’ve never worked in my life. . جنجالی ترین افراد دنیای مد قسمت 2،’ عقرب سیاه گوچی’ پاتریزیا رجیانی ایشون همسر آقای مایریزیو گوچی بودن که در سال 1998 دستگیر شدن دلیلش هم این بود که یک آدمکش رو استخدام کرده بود تا شوهرش رو بکشه! چون مایریزیو اون رو بخاطر خانوم جوانتری ترک کرده بود (واووو). از اون بعد ایشون به عقرب سیاه که یک نوع جونتور خیلی کشندست معروف شد. هیچوقت هم نگفت این کارو کرده ولی قبول کرد که فکرش رو داشته. بعد بهش پیشنهاد آزادی مشروط رو در قبال گرفتن یک شغل دادن [خدمات اجتماعی] و پاتریزیا اینو رد کرد و گفت :» نه ممون؛ من هیچوقت تو زندگیم کار نکردم.» . دفعه قبلی خانوم ویوین وست وو بود این دفعه هم که ایشون… نظرتون راجع به کارش چیه؟ به تظر من میتونست گوجی رو بی آبرو کنه نیاز به این چیزا نبود اخه :^/ . Glamour Magazine N🌿 #patriziareggiani#blackwidow#gucci#mauriziogucci