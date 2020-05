Las 150 razones para convertir a Lindsay Lohan en una santa

¡Tenemos que hablar de la gran lista de hombres QUE fueron de Lilo!

¡Lindsay está rompiendo Internet! La actriz se ha convertido en trending topic tras salir a la luz una entrevista que le hicieron a Lilo años atrás en la que confesó haberse acostado con 150 hombres, pero eso no es tan relevante cuando te enteras que Lohan tuvo en sus manos a los hombres más hot y guapos de Hollywood y de la industria de la música.

Tras descubrir quiénes fueron algunos de los afortunados, hemos decidido canonizar a la intérprete de Cady Heron como la nueva «Santa Lilo». La actriz ha pasado a la historia, pues en su «pequeña» lista podemos encontrar a los hombres de nuestros sueños.

Zac Efron, Justin Timberlake, Joaquin Phoenix, Jamie Dornan, Heath Ledger… ¡O sea, estamos hablando de 2 Jokers y 2 ganadores del Oscar! Más un Christian Grey. ¡Es que, perdón, ya no puedo seguir escribiendo más!, ¿alguien sabe dónde encuentro la veladora de Lilo?, la de Selena Gomez ya no me sirve.

La revista dio todos los detalles y mencionó a algunas de las celebridades con las que la también cantante disfrutó de su compañía, y lo que más sigue sorprendiendo es que todos y cada uno de ellos han sido y son los hombres más guapos de todos los tiempos. Ni Britney en los dosmiles logró tanto como nuestra Lilo.

.

Los usuarios en Twitter y nosotros aún no lo superamos. La lista hecha con el puño y letra de la actriz se ha compartido por todos los medios y aún no sabemos si en algún momento vamos a poder reponernos.

Ahora que ya sabemos quiénes han sido parte de la vida de Lilo, la gran pregunta que tenemos es ¿cómo le hizo para conquistar a cada uno?