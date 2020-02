Las creadoras de Sakura Card Captors acaban de firmar un importante contrato con Netflix

Si tuviste infancia, seguramente recuerdas una de las series más populares de los dosmiles, Sakura Card Captors. Este anime no sólo logró tener éxito en Japón, sino que trascendió todas las barreras geográficas y también alcanzó un gran rating en México.

Ahora CLAMP, el grupo de creadoras de dicha serie, han firmado un acuerdo con Netflix para generar contenido nuevo para la plataforma de streaming. Eso indica que… tendremos buenos y prometedores títulos en la categoría de animación.

Este es un trato pionero entre los mangakas y Netflix, por lo que no sería raro que con esto se abra la puerta a que más animes clásicos lleguen a la plataforma para no quedarse atrás en el mercado.

Pero no solo CLAMP trabajará con Netflix para hacer contenido exclusivo, Shin Kibayashi (The Drops of God), Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam Thunderbolt), Otsuichi (Goth, Calling You), Tow Ubukata (Psycho-Pass 2 y 3), y Mari Yamazaki, también son parte de esta nueva adquisición, pues la empresa busca ofrecer un catálogo variado a todas los fans de la animación japonesa.

El esfuerzo de Netflix en impulsar el anime no es extraño si tomamos en cuenta que es uno de los contenidos más solicitados, ya que no existen tantas opciones en occidente para consumir animación japonesa.

¿Por qué CLAMP es un aliado fuerte?

Para los que no están tan metidos en el mundo del anime, seguramente el nombre de CLAMP no les suena familiar. Sin embargo, este grupo de dibujantes japonesas es uno de los más importantes en Japón.

Se trata de cuatro mujeres japonesas que desde 1989 han creado un gran número de historias de distintos géneros y para diferentes públicos, tanto en formato manga como para anime e incluso para distintas revistas.