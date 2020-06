Laura Mariana Meraz: la mexicana galardonada por corto sobre el Covid-19 en NY

Sin duda, la pandemia por el Covid-19 ha inundado las redes sociales de información poco agradable. Sin embargo, es justamente este virus el responsable de poner el nombre de México en alto una vez más.

Resulta que Laura Mariana Meraz, es una fotógrafa y directora que radica en Brooklyn, que recientemente ganó el New York City Quarantine Film Festival con el cortometraje «19 times», una historia de casi tres minutos que narra cómo se vive la cuarentena en la Gran Manzana: «Me fui a filmar alrededor de mi barrio y lo hice en orden cronológico, desde cuando recibo la noticia del cierre con mis amigos, las compras de emergencia y entrar a la tienda donde no había nada, las llamadas con mi familia que me dan batería para sentirme fuerte y todo lo demás», contó Laura al respecto.

Cabe mencionar que su cortometraje, ganó el galardón como mejor corto de Brooklyn, por lo que ahora será exhibido en parques de Nueva York al final del verano: «Fue muy bonito todo, sentir el apoyo de artistas mexicanos y decir que México ganó un premio y fue una mujer mexicana, es un orgullo», dijo Laura, quien radica en la unión americana desde hace seis años y se dedica principalmente a realizar videos musicales.

Aquí te mostramos «19 times», proyecto con el que ganó:

Sin duda, noticias que nos llenan de orgullo a todos los mexicanos.

¿Qué te pareció el cortometraje?