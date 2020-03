Lety Sahagún conducirá la Green Carpet de los Spotify Awards

Conductora, locutora, conferencista TedX y co-creadora del podcast ‘Se regalan dudas’, así es Lety Sahagún, quien además de conducir la green carpet de los Spotify Awards este jueves 5 de marzo, también está nominada en las cuatro categorías de podcast gracias a ‘Se regalan dudas’.

Nosotros pudimos platicar con Lety a unos días de los Spotify Awards, y nos dimos cuenta que ella es una de las mujeres que nos sirven como ejemplo para reconocer que con perseverancia y trabajo duro, los sueños se pueden cumplir.

“Desde que estaba empezando mi carrera en la televisión, le preguntaba a uno de mis mejores amigos ‘¿Cómo le puedo hacer para trabajar en TNT?’ y literalmente desde el twitter de mi amigo le escribíamos a los que en ese entonces trabajan ahí con la esperanza de que algún día nos dijeran algo. Tuvieron que pasar muchos años, muchas experiencias, muchos proyectos, para que sucediera por fin. Yo creo que los dos nos estábamos buscando. La verdad es el sueño de mi vida.”

Con más de 10 años de trayectoria, Lety ha entrevistado a grandes personalidades del mundo del entretenimiento, la moda y el deporte, y su secreto para triunfar en cada una dista mucho de la superstición o la suerte.

“Si yo estudio y me siento preparada no me pongo nerviosa. Es mi antídoto. Lo que hago previo a cada premiación es estudiar desde un mes antes para ir conociendo todo lo que va a suceder entre los nominados, y luego ya ese mero día disfrutar y divertirme.”

Cuando se trata de entrevistar, Lety sólo se mentaliza una cosa “Los dos somos seres humanos y estamos ahí para hacer nuestro trabajo y que salga lo mejor que se pueda. Creo que por eso se hace un ambiente cool en mis entrevistas, porque no voy con la finalidad de nada más. Voy de ser humano a ser humano.”

Eso sí, recuerda que le fue imposible no emocionarse de más cuando entrevisto por primera vez a Ricky Martin -a quien ama desde que tiene memoria-, y a René de ese entonces Calle 13.

“Recuerdo que estaba tratando de contener mi cara para no estar sonriendo todo el tiempo. Y luego veo las entrevistas y estoy sonriendo todo el tiempo. Hasta a Ricky le conté que lloré a los 10 años cuando fui a su concierto y al final de la entrevista me regaló boletos para su show, creo que al final del día también tiene algo chido que te muestres como eres.”

Aunque le es difícil elegir su premiación favorita, definitivamente menciona que conducir la alfombra roja de los Oscares marcó un parteaguas, pues fue ahí cuando se dio cuenta que estaba viviendo el sueño de toda su vida.

Entre las personalidades que le gustaría entrevistar se encuentra Oprah, pues además de que la admira mucho, está consciente de que sería un gran reto, pues la ha visto hacer preguntas en donde se supone que la están entrevistando.

Este jueves Lety conducirá la alfombra verde de la primera edición de los Spotify Awards que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

“Estoy emocionada, vienen artistas que adoro, que escuho recientemente o desde que tengo memoria. Muchos artistas que representan la música mexicana que me fascina… entonces es emoción primero por la alfombra y luego por la ceremonia, ya que estoy nominada. Ya estaré rezandole con veladorcita para que nos ganemos algo.”

‘Se regalan dudas’ está nominado en todas las categorías que tienen que ver con podcast. El podcast del año, el más seguido, el que tiene más horas de reproducción y el más compartido.

Los Spotify Awards han causado un gran revuelo entre los seguidores de todos los artistas nominados e invitados.

“Creo que como escucha nos empodera mucho saber que los artistas que apoyamos, que escuchamos y compartimos, van a ser reconocidos justo por eso. Nos regresa un poco el poder a los fans. Al final hay muchas premiaciones que son otorgadas por los expertos en la industria y que a lo mejor no representan la voz de los fans. Además es en Ciudad de México y hay mucha representación de artistas de México.”

La transmisión de la alfombra verde iniciará a las 7:00pm el jueves 4 de marzo a través de TNT. Después dará inicio la transmisión del show a las 8:00pm. ¿Quiénes son tus nominados favoritos?