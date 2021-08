Lo que sabemos del secreto mejor guardado de Geraldine Bazán: ¡su novio!

Ella lo dijo y nosotros solamente le seguimos la pista. Geraldine Bazán habló de su nueva pareja en dos entrevistas, una de ellas cuando paseaba por San Miguel de Allende, y otra cuando asistió a un programa de YouTube con la cantante Karla Díaz.

Ella se dijo contenta y la emoción se le desbordaba, así que no se le pidieron más detalles y ella adelantó que no los daría porque respeta la privacidad de quien no pertenece al medio artístico.

Lo que sí se develó, a través de sus redes sociales, es que se trata de Luis Gerardo Murillo García, a quienes los propios fanáticos de la actriz ya “stalkearon” y en el reporte nos enteramos que lo ven con buenos ojos, que es oriundo de Monterrey y que actualmente se mueve entre Querétaro y la Ciudad de México.

De la edad del galán no tenemos reporte, e incluso no se le ha visto convivir con hijos propios, aunque se conoce que estuvo casado durante 14 años con una mujer de nombre Sofía, de quien está legalmente divorciado.

A Luis Gerardo lo presentan como empresario, cuyo giro es el de los autos de lujo y el negocio de bienes raíces, por lo que su trabajo también estaría activo en Estados Unidos, a donde viaja cada fin de semana, toda vez que Geraldine vive actualmente en Miami.

Nos enteramos también que fue el actor José María Torre quien supuestamente los presentó y que llevan varios meses de convivencia, al punto que Gabriel Soto, ex marido de la actriz y padre de sus dos hijas, declaró respecto al romance: “Me da muchísimo gusto, de verdad. Siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, y mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien. Lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas”.

Las primeras fotos que salieron de la pareja fueron a través de amigos del medio del espectáculo que festejaron sus cumpleaños y los tuvieron como invitados, aunque posteriormente ella le celebró a su galán el cumple en San Miguel de Allende y no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram.

Recientemente ambos viajaron en pareja a Nueva York y nuevamente se dejaron ver en fotografías en sus redes sociales. Lo curioso ahora es que se habla de que él primero cambió sus redes al formato privado y después las borró definitivamente, dejando la incógnita de si la relación va prosperando y qué sigue en este romance.