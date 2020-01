Los looks de gym más trendy

Inicia el año fit y con estilo

Ahora también puedes llevar tus mejores looks al gimnasio; no porque vayas a sudar quiere decir que no puedes un outfit cool.

Existen muchos estilos para poder combinar tu ropa deportiva todos los días de la semana, inclusive puedes llevar éstos looks al street style o si saliendo del gym tiene una cena o café con las amigas, sólo tienes que llevar una hoodie extra en tu maleta para complementar tu outfit.

Primero que nada no debes olvidar sentirte cómoda para que puedas hacer tu rutina sin problemas y claro ultra chic para la típica foto haciendo ejercicio en el espejo del gym (todos lo hemos hecho).

Puedes llevar los tops PUMA de la colección de Selena Gomez, los tops son súper trendy para correr en el asfalto.

Si quieres llevar un conjunto, sin duda Gym Shark tiene los mejores looks, además de que te estilizarán tu figura.

¡Otra opción increílbe y sexy es un suit! Si vas a clase de baile será la sensación.

Llevar transparencias será lo más chic de la temporada, éstas las puedes llevar en el top o los legging deportivos.

¡Así que ahora disfruta de tu rutina con el mejor de los estilos!