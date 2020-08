Ludwika Paleta pensó dejar la actuación debido a su físico

Una de las actrices favoritas de la televisión mexicana es sin duda alguna Ludwika Paleta, quien desde pequeña mostró su talento al aparecer por primera vez en la pantalla chica en la telenovela Carrusel, cuando apenas tenía 10 años.

La polaca siempre obtuvo papeles en los que aparecía de «niña adinerada», pero ella buscaba un reto más grande en su vida, pues debido a su físico no podía obtener lo que buscaba.

Fue por este motivo que comenzó a dudar sobre si seguir o no en la actuación. Así lo confesó en una entrevista con El Universal: «Hubo un momento en que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque había muchas cosas que no me gustaban», mencionó. «Si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico y así».

Ver esta publicación en Instagram Good vibes only 〰️❤️ Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) el 9 de Jul de 2020 a las 10:24 PDT

Además, la actriz de 41 años también reveló que no todo en el mundo de la actuación es miel sobre hojuelas, «Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación, pero sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son, es una carrera bastante ingrata de pronto».

Pero eso no fue todo, pues también dio a conocer que la gente cree que la actuación no es cosa seria: «Hay muchas cosas que hacemos los actores que no se ven, incluso hay mucha gente que cree que no es una profesión seria, entonces para los que no saben, es un trabajo difícil que está lleno de altas y bajas».