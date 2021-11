Ludwika Paleta lanza poderoso mensaje contra el abuso de los filtros y el maquillaje

Ludwika Paleta saltó a la fama tras su papel de María Joaquina en la telenovela infantil de Televisa Carrusel, y fue gracias a este papel que poco a poco los productores y directores posaron sus ojos en ella. Hoy la actriz usa sus redes sociales para pronunciarse en contra del abuso de los filtros y maquillaje en internet.

Ludwika Paleta ha crecido frente a las cámaras y el ojo público, incluso la hemos visto casarse, ser mamá, divorciarse, triunfar en su carrera como actriz en el cine y la televisión, pero sobre todo siempre se ha mantenido fiel a su belleza natural.

Es por eso que se atrevió a usar sus redes sociales para lanzar un poderoso mensaje a todos sus seguidores en contra del abuso de los filtros y maquillaje.

¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros ? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas e “imperfecciones” . A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada. #asisoyyo #sinfiltro #legusteaquienleguste “.

Así es, le pese a quien le pese, Ludwika Paleta admite que aunque ama experimentar y verse diferente y sofisticada, no le agrada modificar su rostro la mayoría de la veces.

Incluso en su mensaje de redes sociales habla sobre la aceptación de la madurez en la belleza, y cuestiona el exceso de esfuerzo que se hace para tratar de ocultarla en redes sociales.

Este importante y poderoso mensaje de la actriz en contra del abuso de los filtros y maquillaje se da en un momento muy relevante, ya que la cultura mediática ha puesto mucho peso en los hombros de todos nosotros al facilitar la idealización de figuras públicas e influencers.

Ludwika nos demostró que se siente cómoda con su belleza natural, y nos exhorta a hacer lo mismo. ¡Aplausos! Y más personas como ella.