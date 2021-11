Luis Gerardo Méndez presume en redes sociales su aumento de peso

El actor Luis Gerardo Méndez se sometió a una increíble transformación física que incluyó el aumento de 13 kilos para interpretar al policía Víctor Tapia en la serie Narcos México, así lo demostró en una publicación en sus redes sociales.

Agradeciendo a todos aquellos que le ayudaron en este difícil momento de preparación, el actor compartió su mayor lema: Un actor se prepara.

En diversas entrevistas, Luis Gerardo Méndez ha abierto su corazón para contarle al público el gran reto que fue subir tanto de peso, debido a su complexión delgada, que incluso en algún momento puso en duda si el actor era capaz o no de interpretar al personaje.

«Cuando me ofrecieron el personaje los productores en Estados Unidos, me invitaron a comer para conocerme y un par de horas después me habló mi agente y me dijo: ‘Luis no te lo van a dar, dijeron que no es para ti porque estás muy flaco para el personaje’. Pero no me rendí».

El actor se enfrentó a varias horas de gimnasio y una estricta dieta para subir de peso y así lograr darle vida al personaje de Narcos México, que lleva como misión principal hablar sobre la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez.

“Yo les dije que podía cambiar y subir de peso, soy actor, así que me tomaron la palabra muy en serio; yo quería representar a este personaje con otro peso, física y emocionalmente, tuve que subir 13 kilos para hacer a Víctor Tapia”.

Luis Gerardo Méndez buscaba un cambio en su carrera

Tras protagonizar varios papeles en películas y series de comedia, Luis Gerardo Méndez buscó interpretar un papel diferente, uno que realmente le exigiera llegar a sus propios límites para así medir su talento actoral.

Así fue como encontró lugar en esta popular serie, en la cual su papel de Víctor Tapia lo aleja mucho de los antiguos roles que ha hecho en su carrera y lo posiciona como un actor sumamente versátil.

Aunque todo parece indicar que el actor mexicano ya regresó a su peso, gracias a mucha dieta y ejercicio, no dudó en compartir en redes sociales este bello momento con sus seguidores, dado que fue todo un logro para él. ¡Aplausos!