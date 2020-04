Maestra entrega tareas a sus alumnos sin internet

¡Awww! Que una maestra camine kilómetros para ayudar a sus alumnos, no tiene precio

El regreso a clases en medio de la pandemia no ha sido fácil para algunos alumnos, en especial los que no cuentan con una computadora o internet. En estos tiempos, aunque tener internet parezca una herramienta básica y al alcance de todos, la realidad es que la mayoría de los estudiantes de nuestro país y Latinoamérica no cuentan con ella.

María Caballero es una heroína más en nuestros archivo de «héroes sin capa» del Covid-19. La profesora recorre alrededor de 10 kilómetros cada semana para llevarles todas las tareas a sus alumnos que no cuentan con el servicio de internet, televisión, tablet o una computadora. De esta manera, la maestra está apoyando a sus estudiantes para que logren terminar el ciclo escolar mientras siga la pandemia.

La profesora argentina les lleva tareas, libros y los ejercicios que serán vistos en lo que resta del ciclo escolar. Además la maestra toma todas las medidas sanitarias para hacer entrega de las actividades escolares a sus queridos alumnos, y por si fuera poco, la docente también les da en un paquete armado por ella los materiales como pegamento y colores para que logren realizar cada una de las tareas asignadas en el centro escolar.