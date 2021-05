María León lució hermosa con un vestido de la diseñadora mexicana Lydia Lavín

La sola presencia de María León es capaz de eclipsar a muchas otras mujeres a su lado. Tímida ante la primer mirada y segura de sí misma cuando se trata de conquistar un escenario, María domina cada entorno con sutileza y firmeza. Y si a todo esto se añade que ella porte el vestido que muchas mujeres anhelan llevar el día de una boda, entonces María León es una mujer imparable.

Si quedaba duda de esto, María nos demostró que el vestido de novia le entalla a la perfección y ella, por si acaso, luce radiante y lista para la boda.

Sesión de fotos en vestido blanco bordado

Recientemente la protagonista del musical ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ compartió en sus redes sociales unas fotografías en un escenario natural y ella como principal foco de atención, en donde se mostró relajada en la sesión de la revista Bodas & Co. luciendo un maravilloso vestido de novia de la diseñadora Lydia Lavín.

Para complementar las imágenes, León estuvo acompañada del actor Tiago Correa, quien hizo par con ella en esta ocasión.

Y es que si se pudiera o deseara pensar que María León está lista para llegar al altar con Tiago, eso no parece ser algo muy cercano o cierto.

Lo que sí es verdad es que María disfrutó mucho la ocasión, feliz posó como la más hermosa de las novias y el vestido le va a la perfección, algo que su público le replicó a través de comentarios. «Wow» ,»Diosa», «Irreal», «Dios mío», «Preciosa!» , fueron los mensajes que más se repitieron en la publicación.

