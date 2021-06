Mario Casas enamora a sus fans con su nuevo look

Mario Casas se vuelve a robar los reflectores y los suspiros de sus seguidoras con su nuevo look. En esta ocasión el actor de 34 años ha optado por llevar el cabello más largo de lo normal, ondulado, con un peinado que sirve para enmarcar su rostro bronceado, y con una barba y bigote ligeramente más pronunciados.

Así se presentó el actor español al estreno de ‘Xtremo’, la nueva cinta en la que trabajó su hermano menor Óscar Casas y que ya puedes ver en Netflix.

Normalmente estamos acostumbrados a ver a Mario Casas con el cabello mucho más corto, pero al parecer en esta ocasión decidió probar algo nuevo. Un look que sin duda lo hace ver más maduro y elegante. ¿Tú qué opinas?

Además, el actor luce un poco más robusto, por lo que intuimos que ha estado ejercitándose. Y su elección de atuendo sirvió para dejarlo al descubierto. Un traje monocromático que demuestra una vez más que el blanco es el color infalible para el verano, a juego con unos slippers Gucci de piel negro y una fina cadena dorada como único accesorio de joyería, demostrando que a veces menos es más.

Aunque su cambio de look no fue tan repentino si lo sigues en Instagram, es verdad que no lo habíamos visto nunca antes con el cabello así de largo y ondulado con un outfit elegante y en un evento público. Así que de inmediato se convirtió en el centro de atención.

En su última serie, ‘El Inocente’, que también puedes encontrar en Netflix, lo podemos ver con el cabello muy muy corto, al igual que en la película ‘No Matarás’, la que por cierto lo llevó a ganar el premio Goya como Mejor Actor Protagonista en la edición del pasado 6 de marzo. Uno de los galardones más cotizados.

¿Te gustaría ver al actor con este nuevo look en alguna serie o película?