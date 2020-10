Más de 100 asistentes dieron positivo de Covid-19 en una boda en Mexicalli

Desde hace un par de meses que comenzaron a activarse, los brotes de Covid-19 siguen presentes y por lo tanto debemos de respetar todo lo que salubridad nos dicta.

Y aunque existen muchas personas que las están siguiendo al pie de la letra, otras simplemente no entienden, y este fue el caso del actor Armando Torrea, quien el pasado 3 de octubre celebró su boda en compañía de amigos y familiares, pero no creas que fue una fiesta íntima, sino un mega evento de 300 personas en la que 100 de sus invitados dieron positivo a coronavirus y todo por no tomarse la pandemia en serio.



Foto: Agencia Fronteriza de Noticias



De acuerdo con el secretario de Salud de Baja California, Alonso Óscar Pérez, los asistentes no usaron cubrebocas en la boda realizada en la zona de San Pedro Residencial, en Mexicali, por lo que gran parte de la celebración enfermó.



Durante una entrevista, el Secretario explicó que ya se podrían abrir salones de fiestas y jardines pero siempre y cuando los establecimientos siguieran los protocolos de salud y con aforos máximos para evitar conglomeraciones.



Y aunque la boda se ve que estuvo espectacular, esta fue una irresponsabilidad tanto del salón, como de los novios, pues pusieron en riesgo a sus invitados y no se dan cuenta de la gravedad de la pandemia mundial que ha robado la vida de miles de personas.