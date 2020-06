¡México está en rojo! Epidemia se podría perpetuar si no se quedan en casa

Sin duda, el mayor error que han cometido los mexicanos en los últimos días, es retomar sus actividades de forma normal como si nada estuviera pasando. Esto, podría convertirse en el peor error para todos.

Luego de que algunas empresas han decidido reanudar sus labores sin la aprobación de las autoridades, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que México se encuentra en rojo en el semáforo epidemiológico, por lo que pidió a la gente quedarse en casa. Además, solicitó a las empresas y negocios no esenciales que no sean abiertas, pues esto podría ocasionar que el coronavirus se perpetúe y se agrave: «Todo el país está en semáforo rojo, no salgan de sus casas y que no abran los negocios no esenciales, no hay justificación para ello y se puede poner en peligro que la epidemia se perpetúe y se haga más grave», aseguró durante su conferencia.

Así mismo, aseguró que por ahora la curva de la pandemia se mantiene completamente estática y los casos positivos de Covid-19 van en aumento, pues hay registrados hasta hoy 105 mil 580 a nivel nacional: «Por eso hacemos énfasis en los últimos 14 días, porque los casos activos esos días son la carga que impulsa los contagios de mañana y pasado mañana y así consecutivamente», agregó.

Por ahora la indicación para la población es la misma: Si no tienes motivos para salir, quédate en casa, de eso depende que en algún momento todos podamos regresar a la normalidad.

¿Y tú, aún sigues cumpliendo la cuarentena?