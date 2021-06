Michele Morrone rompe Internet al publicar una imagen con la cual los fans se preguntan si es gay

¡Estamos confundidos! El guapísimo actor italiano publicó una foto junto a un modelo en la que ambos lucen como una pareja homosexual, y los fans explotan en comentarios, pues por algún motivo no nos habíamos detenido a pensar en las preferencias sexuales de Morrone, aunque para algunos de nuestros lectores ésta debe ser una gran noticia.

La imagen dice más que mil palabras, pero aún no hay nada confirmado, o si sólo se trata de dar una cálida bienvenida al mes del Orgullo LGBT+. Tanto el actor como el modelo publicaron la foto en sus perfiles de Instagram con el mismo caption: «Im a liar» (Soy un mentiroso). ¡Seguimos confundidos!

View this post on Instagram

Si es gay o no, ¡no lo culpamos!, pues no podemos negar que harían una pareja perfecta, ya que su posible pareja es un reconocido modelo, uno igual de perfecto que él.

Recordemos que el actor estuvo casado con Rouba Saadeh, una diseñadora que trabaja para Elie Saab, tuvieron dos hijos y se divorciaron en 2018, un divorcio que le causó una gran depresión al actor.

Los fans han enloquecido y no dejan de preguntarle a través de comentarios sobre sus preferencias sexuales, aunque algunos de ellos lo consideran como un milagro.

Is this a #pride month miracle. Is #michelemorrone …. 🌈 pic.twitter.com/TwNKzKsNJk

— Robbie (@badboirobz) June 1, 2021