Michelle Renaud y Danilo Carrera hablan de los motivos de su separación

Luego de que Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron, a través de Instagram, que terminaron su noviazgo, algunos rumores, chismes y malos comentarios comenzaron a salir a la luz, por lo que decidieron decir la verdad en un video y para demostrar lo bien que terminaron y cómo comenzó su historia de amor.

«Hicimos ‘Hijos de la Luna’, éramos muy amigos, muy unidos, pero no nos dábamos cuenta. En febrero del 2019 empezamos a hablar por mensajes y nos encariñamos mucho, era como mi novio virtual… Fui a mi camper y él me dijo, ‘cierra los ojos’, entonces abro la puerta, cierro los ojos y me da un beso, pero en realidad era Lambda», reveló la mamá de Marcelo. «Mich me vino a visitar a Ecuador, fuimos a lugares maravillosos, nos llevamos bien padre, pasaron cosas bien bonitas».

Pero más adelante, Renaud comenzó a revelar los motivos por los que terminaron:

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en los procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”.

Además dijeron que el fin de la relación lo hablaron durante el confinamiento y creyeron que es lo mejor:

«A veces hay que saber tomar decisiones por nosotros, porque es súper importante el amor en una relación y nos sobra, la complicidad nos sobra, el equipo nos súper sobra, pero el problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto… y si me espero tanto Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación y algo que es muy importante en mi vida son mis hermanos”.