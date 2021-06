Michelle Salas explota contra Luis Miguel, La Serie

Luis Miguel, La Serie, sigue dando de qué hablar, pues aunque los creadores aseguran que se tomaron libertades creativas para desarrollar la historia, hay una delgada línea que divide la realidad de la ficción.

Esta vez la empresaria y también modelo Michelle Salas rompió el silencio y se sinceró ante sus miles de fans a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram.

Michelle, a quien rara vez vemos involucrada en rumores, declaró: «Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer». En el comunicado habló de lo difícil que es para ella abrirse en el aspecto privado y lo complejo del tema, pues asegura que su vida no está siendo retratada como en realidad sucedieron las cosas, especialmente hechos de su infancia y parte de su adolescencia.

«Primero que nada, me parece importante aclarar que no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión…», escribió.

Aunque aseguró que ha tenido momentos inolvidables con su famoso papá, no está de acuerdo con que distorsionen los hechos a su conveniencia y la representen de una forma en la que se violenta su intimidad.

Si bien los personajes y hechos están inspirados en la vida real, no podemos dejar de hacer comparaciones. Ésta no es la primera ocasión en la que la serie se ve envuelta en polémicas y esperamos que se pueda resolver este amargo malentendido.