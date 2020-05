Minneapolis se levanta en protesta tras el asesinato de George Floyd

El caso de George Floyd es algo que no se puede ser ignorado. El lunes salió a la luz un video en el que un policía asesina a un hombre de raza negra totalmente desarmado, lo cual es considerado ante nuestros ojos como un acto racista.

George fue sometido por el agente policiaco, y nadie pudo detenerlo, incluso Floyd le pidió que por favor lo dejará respirar hasta que ya no pudo moverse. El final para George fue inevitable; el policía aún sigue libre en alguna parte después de haber matado a un ciudadano estadounidense que ni siquiera puso oposición para luchar por su vida.

Los ciudadanos en Minnesota no han dejado de protestar y pedir justicia por la vida de Floyd. Hasta ahora se han registrado incendios y saqueos por parte de los manifestantes.

Tras el lamentable deceso de George Floyd, la situación se ha puesto muy agresiva por parte de los protestantes, quienes están esperan que el gobierno imparta justicia por la muerte de Floyd en manos del agente, por esta razón en la madrugada del jueves incendiaron la estación de policía.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la situación en Minneapolis es extremadamente peligrosa y pide a los manifestantes seguir con sus protestas, pero de manera pacífica.

Las siguientes imágenes son delicadas, por lo que si eres sensible te sugerimos no avanzar con la nota.

Éste es un video nuevo desde la cámara de un restaurante cuando George fue detenido.

@JcsCommentary new clip from the restaurant shows that #gerogefloyd dint do nothing wrong pic.twitter.com/DH502SdROO

— Adam cruz (@adamcruz163) May 27, 2020