Mitos y verdades sobre cómo mantener tu casa limpia para evitar el COVID-19

El tema de la limpieza del hogar es algo que siempre hemos tenido presente, pero principalmente hoy en día que enfrentamos un virus para el que todavía no hay cura.

Además de llevar a cabo las principales medidas para combatir esta pandemia, como el distanciamiento social y el correcto lavado de manos, es importante poner especial atención a la limpieza de nuestro hogar y las superficies con las que tenemos contacto.

Y ya que en redes sociales circula mucha información, platicamos con la Dra. Jacqueline López Ortega, creadora de Salud en Corto, quien tiene una maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud; para diferenciar la información verdadera de los mitos, y así poder llevar a cabo las medidas más eficaces.

Antes que nada la Dra. Jacqueline nos explicó que los hábitos de limpieza, como el lavado de manos, que ahora se promueven mucho, son medidas que siempre se debieron tomar en cuenta.

“No es algo nuevo. Es importante tener en cuenta que con o sin COVID-19, estos son hábitos que tenemos que adaptar y adoptar para toda la vida, pues está comprobado que evitan enfermedades. El correcto lavado de manos, por ejemplo, disminuye en un 40% la probabilidad de enfermedades infecciosas, sobre todo en niños menores de 5 años.”

Así mismo nos explicó que aunque muchas personas creen que mantener el hogar desinfectado es una tarea difícil, en realidad no lo es.

“No es tan difícil como pensamos, sólo debemos ser constantes. Por ejemplo, en una oficina en donde hay diferentes turnos, cada vez que cambie el turno, hay que limpiar los espacios. No es necesario desperdiciar mucho producto, lo que importa es el número de veces que realizas la limpieza, es decir, la frecuencia con la que limpias.”

Uno de los mitos más populares en redes sociales habla sobre mezclar diferentes productos para aumentar la eficacia al momento de desinfectar; sin embargo, esto es falso y sólo ha provocado accidentes.

“Muchas personas por desinformación han mezclado cloro con aromatizantes, los cuales traen otros químicos y generan una solución tóxica al tocarla o inhalarla. En este caso, siempre lo más sencillo es lo más correcto. Lo que yo siempre recomiendo es utilizar la mezcla más segura: 5 litros de agua con 240ml de cloro.

Esa es la mezcla más segura para limpiar las superficies de contacto, por ejemplo, los pisos, tapetes; y superficies como mesas, manijas, barandales.”

El cloro combate virus, bacterias y otros microorganismos como parásitos, por lo cual esta es la solución más recomendada por los profesionales. Además, distintas marcas como Clorox, han sacado varias presentaciones igual de eficientes.

“Para oficinas, los productos que ya vienen en atomizador son perfectos porque son fáciles de usar. Ya viene la mezcla pre hecha, sólo hay que aplicarla y dejar actuar por 70 segundos en la superficie y limpiar. También están las toallitas desinfectantes que podemos utilizar para todos los utensilios básicos, tablets, celulares, mouse, etc. Son igual de eficientes, solo que la forma de usarlos es diferente. Por ejemplo, los atomizadores y toallitas se usan de forma directa con las superficies, mientras que el cloro convencional se debe mezclar con agua, como lo mencionaba, para que sea eficaz sin ser dañino para la salud.”

Además de las superficies, la Dra. Jacqueline nos recomienda desinfectar todas las cosas que compremos, tanto a domicilio como en el super.

“El COVID-19 tiene distinto tiempo de duración dependiendo de la superficie. Por ejemplo, en el papel el COVID-19 dura 30 minutos, en la madera y en la tela dura 1 día, en el vidrio 2 días, en el plástico y el acero 4 días. Y a pesar del tiempo de vida del virus, nosotros no sabemos si quien manejó el paquete o producto tuvo una higiene adecuada de manos. Entonces es importante desinfectar todo lo que llegue a casa, y lo más recomendable es hacerlo con el atomizador para que no haya ningún tipo de contacto. Después de aplicar y esperar 60 segundos ya está listo.”

Sobre el lavado de manos

Además de la sana distancia y la correcta ventilación, la medida más eficaz para evitar el COVID-19 es tener una buena higiene en las manos. Sin embargo, hay algunas dudas que surgen al respecto ¿Es suficiente con usar gel?, ¿Se recomienda usar guantes? La Dra. Jacqueline también nos explicó todo sobre este tema.

“Siempre será mucho mejor el lavado de manos cuando se tenga oportunidad, ya que se lleva el 100% de los organismos infecciosos. El gel es muy útil cuando no tenemos acceso a un lavabo, por ejemplo en el transporte público. El gel con más del 70% de alcohol petrifica los virus y bacterias, es decir, estos se pueden seguir esparciendo pero ya no están activos.”

Con esto nos invita a no entrar en paranoia pero sí adoptar de manera correcta el hábito de lavado de manos para evitar, no solo el COVID-19, sino muchas otras enfermedades que se transmiten porque no tenemos una buena higiene de manos.

Sobre los guantes nos confesó que ella no los recomienda en personas que no sean profesionales de la salud, ya que se ha comprobado que la gente normal que los usa, suele tocarse más la cara.

“El virus no pasa el guante pero cada vez que se los ponen y se los quitan tienen contacto directo con la superficie del guante. Entonces yo no lo recomiendo porque no hay una cultura de cómo usar los guantes.”

Para desinfectar la comida

Ya que las frutas y verduras también corren el riesgo de estar en contacto con superficies infectados o personas con mala higiene de manos, si decides desinfectarlas también con cloro, es importante prestar mucha atención a la cantidad que se debe usar.

“Primero hay que lavarlas con agua y jabón. Después preparar una solución de 10 litros de agua con solamente 7.5 mililitros de Clorox y remojar las frutas y verduras por 2 minutos. Sacarlas y dejar secar al aire”

