Muere actor de You por complicaciones a causa del coronavirus

El reconocido actor, Mark Blum, quien dio vida al famoso tutor de Joe Goldberg en la aclamada serie, «You» de Netflix, falleció el día de hoy a los 69 años debido a complicaciones derivadas del Coronavirus, así lo informó Playwrights Horizons, a través de redes sociales.

«Con amor y profundo dolor, Playwrights Horizons rinde tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y consumado artista quien falleció esta semana”, informó la compañía de teatro en un post que venía acompañado con varias fotografías del actor.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

