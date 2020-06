Muere Reinaldo Salazar, medallista mundial de taekwondo

View this post on Instagram

Amigos: Quiero hacer de su conocimiento de acuerdo al informe que nos han informado mi padre se encuentra estable y no ha habido necesidad de entubarlo, lo cual es una buena noticia. Sus oraciones, sus buenos deseos, sus mensajes están dando resultado. 🙏🏽❤️ Mi viejito hermoso sigue luchando y nosotros aquí seguimos orando. #CONDIOSDELAMANO🙏🏽 Bendito sea DIOS Que oyó la voz de mis ruegos. DIOS es mi fortaleza y mi escudo;En él confió mi corazón, y fui ayudado,Por lo que se gozó mi corazón,Y con mi cántico le alabaré.