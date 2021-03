Nicola Coughlan responde a la periodista que se refirió a ella como ‘la gorda de Los ﻿Bridgerton’

La celebración de los Globos de Oro estaba siendo especial para la actriz Nicola Coughlan, pero un comentario inesperado en Twitter rompió toda su magia. La actriz de ‘Los Bridgerton’ había preparado un ‘look’ ideal, aunque sólo fuera para seguir la gala esa noche desde el salón de su casa, y no tardó en presumir de éste en su Instagram.

Las famosas siempre están expuestas a miles de miradas y a los comentarios sobre si su estilo es lo suficientemente bonito o si el maquillaje o pelo elegidos les favorece. Esos juicios, sin embargo, en algunas ocasiones pasan la línea y se convierten en palabras hirientes. En este sentido, una periodista utilizó su Twitter para llamar abiertamente «gorda» a Nicola Coughlan, y ésta respondió de la manera más elegante posible.

«La chica gorda de Bridgerton lleva un cárdigan negro en los Globos de Oro. No importa lo sexy y elegante que seas, si eres una chica gorda siempre habrá un cárdigan negro que pensarás usar, entonces decides no hacerlo, pero al final lo llevas porque sientes que debes hacerlo», soltó Amanda Richards en su red social.

The fat girl from Bridgerton is wearing a black cardigan at the Golden Globes, bc no matter how hot and stylish you are, if you’re a fat girl there will always be a black cardigan you think about wearing, then decide against, but ultimately wear bc you feel like you have to — Amanda Richards (@amandakater) March 1, 2021

A lo que la intérprete respondió: «Pensé que el cárdigan se veía genial, Molly Goddard los usó en la pasarela con sus vestidos y de ahí surgió la idea, también tengo un nombre».

I thought the cardigan looked ace, Molly Goddard used them on her runway with the dresses that’s where the idea came from, also I have a name — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) March 1, 2021

No obstante, y ante el revuelvo que causó su comentario, Richards quiso defenderse de nuevo en Twitter: «Puedo admitir que tuiteé algo frívolo sobre una famosa y su atuendo en una alfombra roja, pero el nivel al que las redes sociales nos exigen que hagamos una genuflexión ante las celebrities (en su nombre, sin que ellas lo pidan) es jodidamente alarmante, en particular a las celebrities blancas», tuiteó.

«Nicola Coughlan está bien. Respondió a mi tuit mucho antes que la mayoría. Declaró su autonomía en su elección, y me llamó la atención por no usar su nombre. Ahora seguirá siendo una persona interesante y de éxito con un estilo muy bueno, independientemente de lo que diga un escritor en Twitter», añadió. «Y sí, fue una mierda que no usara su nombre, y lamento haber tomado esa decisión. Pero no voy a disculparme por usar la palabra gorda. Nunca».

I can cop to tweeting something flippant about a celebrity and their outfit on a red carpet, but the level to which social media demands we genuflect to celebrities (on their behalf, without them asking) is fucking alarming, particularly white celebrities 1/3 — Amanda Richards (@amandakater) March 2, 2021

And yeah, it sucked that I didn’t use her name, and I’m sorry I made that choice. But I’m not going to apologize for using the word fat. Ever. 3/3 — Amanda Richards (@amandakater) March 2, 2021

Por suerte, éste fue un hecho aislado porque la mayoría alabó el maravilloso vestido amarillo de tul, muy del estilo de Penelope, su maquillaje neón y, por supuesto, la controvertida rebeca negra.

¡Se veía espectacular! Hay que hacer caso omiso a ese tipo de comentarios que no suman absolutamente nada.

¿Tú qué opinas?