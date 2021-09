¡Nuevas imágenes del spin-off de Sex and the city!

Hace unas horas a través de la cuenta de Instagram del spin-off de Sex and the city, HBO nos dejó ver unos segunditos de lo que sería la vida de Carrie y Mr. Big, y estamos ¡muriendo de amor!

En el teaser de Sex and the city: And just like that podemos ver un matrimonio feliz entre la pareja, sin embargo, esto nos ha dejado un poco confundidos, ya que hace unos meses se filtró el guión de la serie, el cual indicaba que estaban en plena ruptura amorosa.

En la escena filtrada se revela como Carrie Bradshaw está cenando con sus amigos mientras lamenta toda la situación de su divorcio con Mr. Big.

Las especulaciones no se han hecho esperar, pues lo que vimos en el teaser podría tratarse de un recuerdo o alucinación por parte del personaje encarnado por Sarah Jessica Parker.

El spin-off de Sex and the city podría tratar temas muy diferentes a los que tocó en el pasado, como batallas legales, problemas financieros, divorcio y la pandemia, así lo confirmó Parker, quien también es productora ejecutiva de la serie.

En 10 episodios de media hora cada uno, descubriremos cómo ha sido la vida de las chicas que dominaban el Upper East Side y cómo evolucionó su amistad 20 años después.

Sea como sea, estamos muy emocionados por volver a ver en la pantalla a personajes tan icónicos de la moda y cultura popular.

Aunque aún no existe una fecha confirmada de estreno, se prevé que sea durante el otoño de este año. ¡No podemos esperar!