OMG! Ana Brenda pide a guapísimo actor que sea el padre de su hijo

En medio de la cuarentena por el Covid-19, Ana Brenda Contreras participó en el programa por internet ‘Ok! me quedo en casa’, conducido por Julián Gil. Lo sorprendente, fue que la actriz hizo una declaración que causó controversia: ¡le pidió al actor que sea el papá de su hijo!

Resulta que Julián le preguntó sobre matrimonio e hijos, a lo que ella respondió: «Por qué la obsesión por casarse o tener hijos, yo quisiera que me dijeras tú». De inmediato, el argentino dijo: «Yo ya tengo tres hijos y ya lo cerré, obviamente no me he operado y no me pienso operar porque todavía tengo fe de que voy a encontrar a alguien linda, y si esa persona me dice que quiere un hijo, pues adelante», explicó.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que Ana Brenda completó: «Si yo no encuentro pareja vas a tener que echarme la mano, así que no cierres la fábrica», a lo que Gil respondió: «¿No se te ha ocurrido la inseminación artificial? Yo puedo ir y congelo algunos óvulos». De inmediato, la mexicana agregó: «Los óvulos son de la mujer… Pero sí me encantaría tener hijos, desde hace mucho me hubiera encantado, pero por algo no se ha dado», explicó la joven, quien fue novia de Iván Sánchez de 2015 a 2018.

Con esto, Ana Brenda dejó claro su interés en convertirse en mamá sin necesidad de tener un hombre a su lado. Una decisión, que ha sido tomada recientemente por otras actrices como Sherlyn.

¿Tú, qué opinas sobre este tema? ¿Te gustaría que Ana Brenda y Julián tuvieran un hijo?