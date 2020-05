OMG! ¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas están esperando a su segundo bebé?

Ayer fue el Día de las Madres y muchos famosos no dudaron en compartir, a través de sus redes sociales, el gran amor que se sienten por sus mamás e hijos. Una de ellas fue Ariadne Díaz.

Lo que la actriz no imaginó, fue el revuelo que causaría con la imagen que publicó. En ella, se le ve en compañía de su pequeño hijo, Diego, frente al espejo del baño y presumiento un avanzado embarazo. ¿Será?

Como era de esperarse, sus fans quedaron sorprendidos y emocionados, hasta que leyeron el siguiente mensaje: «Me acabo de encontrar esta foto de hace meses mientras filmaba una peli y me dio mucha risa que Diego cuando me vioo “embarazada” en lugar de pedirme un hermanito, le encantó la idea de aventarse contra mi panza falsa y acolchonada en un duelo de luchitas», explicó Ariadne, dejando claro que no está embarazada. Mira la publicación.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, quienes aseguraron estaban muy emocionados de imaginar que la actriz y Marcus Ornellas se convertirían de nuevo en papás: «Me emocioné tanto, pensé que era real», «Pensé que estabas dando la noticia de tu embarazo» y «Creí que la pancita era real», son sólo algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Lo que es un hecho, es que Ariadne pasó un gran Día de las Madres en compañía de su pequeño, quien por cierto, cada día está más grande, lindo y con un carisma único que nos encanta.

