OMG! Así podrían lucir los cines y teatros durante la «Nueva normalidad»

Mucho se ha especulado sobre qué pasará con los cines y teatros cuando regresemos a la «Nueva normalidad». Con el fin de evitar la aglomeración de personas, algunas cadenas como Cinemex han comenzado a implementar el regreso de los autocinemas. Sin embargo, en Berlín está ocurriendo algo que podría marcar la pauta para lo que ocurrirá en México y en otros lugares como España.

Circula en redes sociales una fotografía tomada en Berlín, en la que se observa un teatro que ha recurrido a una decisión drástica: eliminar gran parte de las butacas del recinto para garantizar el distanciamiento social entre los espectadores. Se trata del Berliner Ensemble, que ha pasado de tener 700 a sólo 200 butacas.

New look for Berlin’s Theater am Schiffbauerdamm, home to @blnensemble. In a special @BBCFrontRow @BBCRadio4 tmrw I’ll be asking: is this is the future for UK theatres & concert halls? Can the venues afford social-distanced reopening? Would you still go if they do? pic.twitter.com/V8up3vGBHw

— John Wilson (@JohnWilson14) May 27, 2020