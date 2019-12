OMG ¡Éste es el reencuentro de Harry Potter que nos emocionó por una gran razón!

¡Paren todo que esto es único!

Por mucho tiempo hemos hablado de los reencuentro de Harry Potter, por mucho tiempo, que si se ven Emma Watson y Tom Felton, que si con Rupert Grint o Mathew Lewis (a.k.a Neville).

Incluso Bonnie Wright se ha reunido con algunos compañeros, al igual que Eva Lynch (a.k.a Luna Lovegood).

Pero lo que hoy nos trae aquí es la reunión que tuvieron no uno, no dos, no tres… sino cinco, y sí, son los mencionados anteriormente (menos Rupert).

Aunque algunas personas aseguran que la reunión se trata de una sorpresa que tienen preparada con respecto a la película de Harry Potter y El Legado Maldito.

Tristemente no podemos asegurar que en verdad ellos estén juntos por este motivo, pero ya han despertado sospechas y recuerden el lema de las abuelitas: «Donde el río suena…».

De momento tampoco los actores han hecho comentarios, pero también se cree que se trata de alguna cena que tuvieron, por las fechas. Por ahora sólo nos queda esperar y seguir deseando que se haga realidad nuestro deseo de verlos juntos otra vez.

Recordemos que hace unos meses Warner Bros. anunció que ya se encontraba en pláticas para traer a la pantalla la historia del libro de J. K. Rowling, por lo que ahora sólo nos queda esperar a que salgan las noticias.