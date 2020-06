OMG! Rebel Wilson bajó 25 kilos y tienes que ver cómo luce

Hace un par de semanas, Rebel Wilson anunció que este 2020 será «el año de la salud», por lo que decidió cambiar radicalmente su ritmo de vida, alimentación y ejercicio físico. Pues, por sorprendente que parezca, ya logró bajar 25 kilos.

A través de redes sociales, su entrenador, Jono Castaño, compartió una fotografía y video en los que la estrella de Hollywood luce una figura de impacto, así como parte de su rutina de ejercicios con la que ha logrado este reto. Mírala:

Ante este cambio, Rebel ha decidido romper el silencio sobre su imagen y confesó: «Cumplí 40 años el pasado marzo, así que pensé: ‘Ya está bien, este va a ser el año en el que me concentraré mucho más en mi salud. La prioridad no es tanto la de perder peso como la de cambiar los hábitos de mi día a día, dejar de perpetuar una situación en la que básicamente se me va un dineral por comer de más», dijo durante una entrevista para The Sun, en la que también explicó que algunos productores le han ofrecido grandes cantidades de dinero con tal de que no pierda peso.

Por ahora, la actriz continúa enfocada en su meta y no podemos negar que se ve espectacular.

¿Qué opinas sobre este cambio? ¿Te sorprendió?