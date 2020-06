OMG! Sebastián Rulli confesó lo que más detesta de Angelique Boyer

Sin duda, desde hace 6 años Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más estables y populares del medio artístico. A simple vista, pareciera que son tal para cual; sin embargo, hay algo que el argentino detesta de la guapísima actriz.

En entrevista con Jordi Rosado, Sebastián fue cuestionado sobre qué es lo que más le molesta de Angelique, a lo que respondió: »Es una tontería lo que me molesta, que para mí es muy importante y seguramente para ella también y es que… fuma», dijo.

Pese a que el mal hábito de Angelique le molesta, dejó claro: «En ningún momento le prohíbo que lo haga, si ella lo necesita, si ella lo quiere hacer, si ella está adicta a eso o no lo quiere dejar, pues no pasa nada… Quiero que sea una persona saludable y que no le afecte nunca nada, quiero que esté bien», dejó claro sobre el por qué le molesta esto.

Sin embargo, así como explicó qué es lo que más le molesta de ella, también destacó lo que más le gusta: »Angie es una mujer con toda la extensión de la palabra, que sabe lo que quiere, que como todos, ha tenido una experiencia de vida fuerte-liviana, dependiendo de cada quién, pero que la ha llevado a ser una persona que sabe lo que quiere», contó.

