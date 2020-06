OMG! ¿Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto terminaron su romance?

La historia de amor entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz sigue dando de qué hablar.

Tras varios meses de protagonizar su historia de amor, la revista TVNotas publicó que ambos ya terminaron su relación de más de un año. Esto, supuestamente porque la modelo se cansó del poco interés que recibía por parte del ex mandatario, quien además, no tenía intensiones de casarse ni tener hijos con ella.

La información fue revelada por una persona cercana a la pareja, quien asegura que se distanciaron desde hace más de dos meses, pero no han querido hacerlo público para no afectar su imagen. ¿Será?

Hasta ahora, esto no ha sido confirmado, pero hace apenas unas horas, Tania Ruiz escribió un mensaje en sus redes sociales con el que sorprendió a todos: «Con los chismes me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho… Tres cosas que impiden que una relación se concrete: los chismes, la envidia y la desconfianza», lo cual ha confundido a sus seguidores, pues no saben si está confirmando o negando los rumores.

¿Tú, qué crees que haya pasado?